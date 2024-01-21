Ходаковский: освобождение Авдеевки не избавит Донецк от ракетных атак Украины

Освобождение Авдеевки войсками РФ не избавит Донецк от ракетных атак Вооруженных сил Украины. На это указал Александр Ходаковский, заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике.
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