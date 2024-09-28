Дуда: Запад ждет завершения конфликта на Украине, чтобы торговать с Россией

Александр Т

Вот интересно в Гейропе таких дурачков специально выводят или оно само рождается? Можно подумать если хохляндия "победит" то оно с нами торговать будет. Скорее всего будут грабить всё за бесценок. И между собой передерутся стараясь урвать поболее и пожирнее.