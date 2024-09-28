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Царьград

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Дуда: Запад ждет завершения конфликта на Украине, чтобы торговать с Россией

Дуда: Запад ждет завершения конфликта на Украине, чтобы торговать с Россией

Многие страны ждут завершения конфликта на Украине, чтобы возобновить деловые отношения с Россией.Президент Польши Анджей Дуда заявил, что многие страны ждут завершения конфликта на Украине, чтобы продолжить взаимовыгодные отношения с Россией.

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Комментарии
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Александр Т
Вот интересно в Гейропе таких дурачков специально выводят или оно само рождается? Можно подумать если хохляндия  &quot;победит&quot; то оно с нами торговать будет. Скорее всего будут грабить всё за бесценок. И между собой передерутся стараясь урвать поболее и пожирнее.
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