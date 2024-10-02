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Царьград

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13 диверсантов в Чите приговорили к тюремным срокам

13 диверсантов в Чите приговорили к тюремным срокам

Чертовая дюжина мужчин отправится в тюрьму за диверсии на железной дороге.По обвинению в совершении 13 диверсий на железных дорогах и подготовке к терактуна скамье подсудимых 2-й Восточного окружного военного суда оказались 13 граждан России.

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ВК
Вячеслав Кудрявцев
лоб зеленкой и к бандере
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22 час.

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