Мужчина гвоздодером убил женщину из-за жилищного спора в Новой Москве

Прокуратура г. Москвы В Новой Москве 62-летний мужчина ударом гвоздодера по голове расправился с 63-летней женщиной в доме в поселке Рассудово в Новой Москве, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
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