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Минобороны России: Новым командующим дальней авиацией назначен генерал-майор Сергей Кувалдин

Минобороны России: Новым командующим дальней авиацией назначен генерал-майор Сергей Кувалдин

В России произошли кадровые перестановки в руководстве Военно-воздушных сил (ВВС) и Дальней авиации. Генерал-майор Сергей Кувалдин назначен на должность командующего Дальней авиацией, сменив генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

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