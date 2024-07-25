Минобороны России: Новым командующим дальней авиацией назначен генерал-майор Сергей Кувалдин

В России произошли кадровые перестановки в руководстве Военно-воздушных сил (ВВС) и Дальней авиации. Генерал-майор Сергей Кувалдин назначен на должность командующего Дальней авиацией, сменив генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
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