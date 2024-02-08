10 звезд, от чьих нарядов глаз не отведешь. А потом еще рот откроешь, когда узнаешь, из чего их сшили

Не многие могут себе представить, как вышли бы из дома в наряде из скотча, бутылок или металла. А вот некоторые знаменитости умеют удивлять своим выбором одежды, точнее, материалами, из которых она изготовлена.
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