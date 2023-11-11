В Шотландии подали голос за перемирие в секторе Газа 

С весьма показательным призывом вышел очередной номер шотландской The National. Ежедневник прямо на своей первой полосе призвал тамошний Холируд, который является региональным парламентом, принять резолюцию, призывающую к перемирию на Ближнем Востоке.
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