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Нижегородская правда

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Минздрав введёт новые правила для доноров с 2027 года

Минздрав введёт новые правила для доноров с 2027 года

С 1 января 2027 года в России вступят в силу новые правила для доноров крови. Эти изменения касаются как процедуры донации, так и хранения данных о донорах, сообщает ТАСС.

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