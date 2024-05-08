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Российские хакеры разместили цитату Путина на 100 сайтах Украины

Российские хакеры разместили цитату Путина на 100 сайтах Украины

Хакеры из РФ вставили цитату Путина и поздравление с 9 Мая на 100 сайтов Украины Российские хакеры разместили на 100 украинских сайтах цитату президента РФ Владимира Путина о братстве народов России и Украины, а также поздравление с 9 Мая.

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