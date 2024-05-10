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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» вторым после «Юве» достиг отметки в 4600 набранных очков в Серии А

Случилось это благодаря победе над «Фрозиноне» в матче 36-го тура чемпионата Италии – 5:0. «Интер» стал лишь вторым итальянским клубом, набравшим 4600 очков в Серии А (с сезона-1929/30).

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