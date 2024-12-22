Искусственный интеллект доказал, что CAPTCHA абсолютно бесполезна

ИИ научился решать простейшие задачки в интернете быстрее и точнее человека.Развитие искусственного интеллекта поставило под сомнение эффективность классического инструмента для защиты от ботов в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии