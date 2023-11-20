Мультимедийный спектакль-сказка «Щелкунчик» в Планетарии № 1

Сказочный балет Чайковского по Гофману недавно отметил 130-летие. К этому юбилею музыканты коллектива Creato Symphony под руководством Ивана Шинкарёва, режиссёр Вера Зощенко и художники Александра Конакова и Олег Егоров создали новое обрамление для доброй семейной сказки, которую покажет уникальный Планетарий № 1.
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