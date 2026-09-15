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«Должно что-то произойти»: В Госдуме спрогнозировали перемены на Украине к Новому году

«Должно что-то произойти»: В Госдуме спрогнозировали перемены на Украине к Новому году

Ситуация вокруг украинского конфликта может заметно измениться уже к Новому году. Такой прогноз озвучил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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