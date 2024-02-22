Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Хренин: Украина сосредоточила более 100 тысяч человек у границ с Белоруссией

Хренин: Украина сосредоточила более 100 тысяч человек у границ с Белоруссией

Украина стянула к границе с Белоруссией группировку численностью до 114 тысяч человек. Об этом сообщил глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия 24».

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Комментарии
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Misha Glusch
уничтожить!
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22 час.
Daddy Bo
Совершенно непонятная информация: впечатление такое, что публично демонстрируя точку зрения, по которой 112-114 бойцов  ВСУ у границ Белоруссии &quot;не требует ответного стягивания вооруженных сил Белоруссии к северным границам&quot; есть ни что иное как приглашение этим людям посетить Белоруссию &quot;с дружеским&quot; визитом...
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21 час.
VG
Vasily Golov
Стоит перейти границу и Белоруссия уничтожит все приграничные станции и нарушит логистику для ВСУ и НАТО.Искандеры там стоят.Там рядом и приграничные станции.С Румынием уничтожат Калибры или авиация.
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18 час.

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