Хренин: Украина сосредоточила более 100 тысяч человек у границ с Белоруссией

Daddy Bo

Совершенно непонятная информация: впечатление такое, что публично демонстрируя точку зрения, по которой 112-114 бойцов ВСУ у границ Белоруссии "не требует ответного стягивания вооруженных сил Белоруссии к северным границам" есть ни что иное как приглашение этим людям посетить Белоруссию "с дружеским" визитом...