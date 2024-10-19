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Школьные каникулы в Крыму: какие экскурсии и программы посетить

Школьные каникулы в Крыму: какие экскурсии и программы посетить

Как помочь детям провести школьные каникулы весело и с пользой? Один из лучших вариантов – посещение интерактивной экскурсии или участие в тематической программе с элементами театрализации, походами и квестами.

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