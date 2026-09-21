«Тихий хищник» и «Минеральная Луна»: Королевская обсерватория в Гринвиче выбрала лучшие астрофотографии года

Работа Аль-Обейдли называется «Тихий хищник» и, пожалуй, это название подходит ей как нельзя кстати. Главная героиня фотографии — туманность Акула (LDN 1235) — расположена в созвездии Цефея, примерно в 650 световых годах от Земли.