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«Тихий хищник» и «Минеральная Луна»: Королевская обсерватория в Гринвиче выбрала лучшие астрофотографии года

«Тихий хищник» и «Минеральная Луна»: Королевская обсерватория в Гринвиче выбрала лучшие астрофотографии года

Работа Аль-Обейдли называется «Тихий хищник» и, пожалуй, это название подходит ей как нельзя кстати. Главная героиня фотографии — туманность Акула (LDN 1235) — расположена в созвездии Цефея, примерно в 650 световых годах от Земли.

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