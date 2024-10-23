Сочи, Геленджик и Красную Поляну выбирают туристы для проведения новогодних каникул

Сочи, Геленджик и Красную Поляну выбирают туристы для проведения новогодних каникулДавно известно, что курорты Краснодарского края очень популярны у туристов, которые едут отдыхать на новогодние праздники.
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