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Сочи, Геленджик и Красную Поляну выбирают туристы для проведения новогодних каникул

Сочи, Геленджик и Красную Поляну выбирают туристы для проведения новогодних каникул

Сочи, Геленджик и Красную Поляну выбирают туристы для проведения новогодних каникулДавно известно, что курорты Краснодарского края очень популярны у туристов, которые едут отдыхать на новогодние праздники.

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