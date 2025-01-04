Создатель Fallout рассказал, что пришлось отдельно прошерстить всю игру, чтобы можно было пройти ее, убив всех NPCСамые интересные ролевые игры – это те, в которых учитываются различные стили игры, и создатель Fallout Тим Кейн с этим согласен.