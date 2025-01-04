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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель Fallout рассказал, что пришлось отдельно прошерстить всю игру, чтобы ...

Создатель Fallout рассказал, что пришлось отдельно прошерстить всю игру, чтобы ...

Создатель Fallout рассказал, что пришлось отдельно прошерстить всю игру, чтобы можно было пройти ее, убив всех NPCСамые интересные ролевые игры – это те, в которых учитываются различные стили игры, и создатель Fallout Тим Кейн с этим согласен.

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