Россиян предупредили о тяжелых последствиях процедуры банкротства

Для многих граждан банкротство стало единственным способом избавиться от непосильных долгов, однако за кажущимся облегчением скрываются долгосрочные последствия, которые в юридической и экономической среде не без оснований прозвали «финансовым рабством», рассказала директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова.