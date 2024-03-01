Бизнес-кластер появится на Лужнецкой набережной к 2027 году

Два офисных здания площадью около 40 тысяч квадратных метров планируют построить на Лужнецкой набережной на юго-западе района Хамовники, сообщил заместитель мэра столицы в московском правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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