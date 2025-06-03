В ЯНАО спасатели начали вывозить людей с затапливаемых дач в Тарко-Сале

Из-за подтопления участков в Тарко-Сале организован вывоз людей. Проблемными в городе остаются районы дальних, средних и ближних дач, а также промзона, где наблюдается интенсивное подтопление, рассказал замначальника управления по делам ГО и ЧС Пуровского района Константин Ширкин.