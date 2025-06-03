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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В ЯНАО спасатели начали вывозить людей с затапливаемых дач в Тарко-Сале

В ЯНАО спасатели начали вывозить людей с затапливаемых дач в Тарко-Сале

Из-за подтопления участков в Тарко-Сале организован вывоз людей. Проблемными в городе остаются районы дальних, средних и ближних дач, а также промзона, где наблюдается интенсивное подтопление, рассказал замначальника управления по делам ГО и ЧС Пуровского района Константин Ширкин.

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