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Царьград

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В Екатеринбурге на фестивале «Россия» открыли выставку детских рисунков о кино

В Екатеринбурге на фестивале «Россия» открыли выставку детских рисунков о кино

Экспозиция разместилась в фойе второго этажа Дома кино, а работы для неё подготовили воспитанники шести уральских школ искусств, включая Лицей имени Дягилева и учреждения из Екатеринбурга и Нижней Салды.

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