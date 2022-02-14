Мемориальный комплекс защитникам Отечества и часовню построят в мордовских Старых Найманах

Саранск, 14 февраля. Инициатором создания памятного комплекса и часовни в Старых Найманах выступил руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами игумен Ардатовской и Атяшевской епархии отец Гурий.
Саранск, 14 февраля. Инициатором создания памятного комплекса и часовни в Старых Найманах выступил руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами игумен Ардатовской и Атяшевской епархии отец Гурий.
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