10 лет со дня воссоединения Крыма с Россией: история, мероприятия, эпохальная речь Путина

18 марта 2024 года исполняется 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. В этот день в 2014 году президент Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав РФ.