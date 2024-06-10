В Казахастане пострадавшим от паводка семьям построили новое жилье

С марта из-за наводнения были эвакуированы более 119 тысяч жителей разных регионов.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что власти предоставили новое жилье более чем 840 семьям, чьи дома пострадали от наводнения.
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