Извращение по-европейски: Спасение детей от ужасов войны объявлено… геноцидом

Олег Кравцов. Парламентская ассамблея Совета Европы обвинила Россию в акте геноцида. Соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», принято на пленарном заседании ПАСЕ, где проголосовали за резолюцию под громким названием «Депортации и насильственные перемещения украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированную территорию Украины: создание условий для их безопасного возвращения, прекращение этих преступлений и наказание виновных».