БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 069 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zhanna
    В1999г. на земле появились чужие с более сильной энергетикой.И пока глубинное государство пытается подмять мир под се...Спрут глобального...
  • Геннадий Бережнов
    Во время ВОВ такого и быть не могло, а если и случалось, то к стенке за 24 часа. Не рвите рубахи, сути вы точно не зн...ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Юрий Николаев
    Да не важно как подохнет эта жидо-бандеровская ГНИДА! АБСОЛЮТНО не важно. Важно то что (на мой взгляд) в этом недо об...Зеленский уже не ...

Извращение по-европейски: Спасение детей от ужасов войны объявлено… геноцидом

Извращение по-европейски: Спасение детей от ужасов войны объявлено… геноцидом

Олег Кравцов.   Парламентская ассамблея Совета Европы обвинила Россию в акте геноцида. Соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», принято на пленарном заседании ПАСЕ, где проголосовали за резолюцию под громким названием «Депортации и насильственные перемещения украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированную территорию Украины: создание условий для их безопасного возвращения, прекращение этих преступлений и наказание виновных».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх