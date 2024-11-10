Молдавия просит «Газпром» прояснить ситуацию с поставками газа

Власти Молдавии обратились к «Газпрому» с просьбой заранее прояснить ситуацию с поставками газа. С соответствующим заявлением выступил перед журналистами глава Министерства энергетики Молдавии Виктор Парликов.
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