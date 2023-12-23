Мир в кармане: российские приложения, удобные для каждого

Чего же больше: звезд на небе, капель в море или приложений для мобильных устройств в цифровых магазинах? Конечно, это преувеличение, но рынок сегодня и правда набит интересными и разнообразными мобильными решениями.
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