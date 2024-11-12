Илон Маск поддержал идею аудита American помощи Украине после завершения конфликта

Илон Маск, один из богатейших людей мира и ключевой спонсор предвыборной кампании Дональда Трампа, выразил согласие с необходимостью проведения аудита американской помощи, оказанной Украине, после завершения конфликта.
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