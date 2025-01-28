Трамп приказал накрыть США «Железным куполом»

Президент США Дональд Трамп собрался накрыть страну «Железным куполом». О подписании американским лидером указа о разработке одноименной национальной системы противоракетной обороны (ПРО) сообщил пресс-пул Белого дома.
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