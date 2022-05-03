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ZAB.RU публикует график отключения электроэнергии в Чите и пригороде с 4 по 8 мая

ZAB.RU публикует график отключения электроэнергии в Чите и пригороде с 4 по 8 мая

Временные отключения подачи электроэнергии пройдут с 4 по 8 мая в Чите. Отсутствие электричества будет связано с плановыми работами, необходимыми для повышения надёжности и качества электроснабжения, сообщили в ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго».

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