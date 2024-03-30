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В Таджикистане заявили об оттоке мигрантов из РФ после теракта в «Крокусе»

В Таджикистане заявили об оттоке мигрантов из РФ после теракта в «Крокусе»

Выяснилось, что приезжие стали впадать в панику. В Министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана рассказали, что трудовые мигранты стали активно уезжать из России после теракта в «Крокус Сити Холле».

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