Искусственное вскармливание: как оно на самом деле влияет на детей

Наш просвещенный век предлагает современные решения по множеству направлений: нам уже не нужно самостоятельно выращивать лен, чтобы пошить одежду, не нужно уметь рыбачить, чтобы полакомиться дарами моря, а благодаря мобильным телефонам и интернету мы можем мгновенно обмениваться сообщениями с людьми, которые находятся в десятках тысяч километров от нас.