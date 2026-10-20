15 октября Николай Басков отметил 50-летие. К юбилею «золотой голос России» подготовил два масштабных концерта, репетиции к которым заняли несколько месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А В четвертый раз: ...
- «Пусть говорит со...
- Маруся ушла из ки...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым