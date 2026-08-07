«У ISU не было выбора». Тарасова объяснила почему нашим фигуристам предоставили нейтральный статус

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости отметила, что Международный союз конькобежцев (ISU) был вынужден предоставить нейтральный статус российским фигуристам.
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