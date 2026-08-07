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Спорт Уик-Энд

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«У ISU не было выбора». Тарасова объяснила почему нашим фигуристам предоставили нейтральный статус

«У ISU не было выбора». Тарасова объяснила почему нашим фигуристам предоставили нейтральный статус

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости отметила, что Международный союз конькобежцев (ISU) был вынужден предоставить нейтральный статус российским фигуристам.

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