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Васильев о конфликте тренеров и СБР: «Если уже дошло до острого, то руководство в организации далеко не самое умелое»

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что между тренерами и руководством Союза биатлонистов России (СБР) возник конфликт, в том числе из-за расписания на сезон.

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