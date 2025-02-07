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Apple готова представить новый iPhone SE уже на следующей неделе без лишнего шума С...

Apple готова представить новый iPhone SE уже на следующей неделе без лишнего шума С...

Apple готова представить новый iPhone SE уже на следующей неделе без лишнего шумаСлухи о намерениях Apple весной текущего года обновить самый доступный смартфон в своей линейке к настоящему моменту трансформировались в публикацию на страницах сайта Bloomberg, в которой сообщается о готовности компании представить iPhone SE нового поколения уже на следующей неделе, а в продаже он появится до конца текущего месяца.

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