Apple готова представить новый iPhone SE уже на следующей неделе без лишнего шума С...

Apple готова представить новый iPhone SE уже на следующей неделе без лишнего шумаСлухи о намерениях Apple весной текущего года обновить самый доступный смартфон в своей линейке к настоящему моменту трансформировались в публикацию на страницах сайта Bloomberg, в которой сообщается о готовности компании представить iPhone SE нового поколения уже на следующей неделе, а в продаже он появится до конца текущего месяца.