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Во Львове объявили, где русские начнут новую СВО

Во Львове объявили, где русские начнут новую СВО

Пользуясь неразберихой при смене генсека НАТО, русские готовят обострение у границ Финляндии. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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