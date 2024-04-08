Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании бренда Intimissimi

Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi. Актриса уже более двух лет является его амбассадором: для новой коллекции под названием Silky Intimates она позирует в белье нюдовых оттенков.
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