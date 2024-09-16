Маск указал на отсутствие попыток покушения на политиков-демократов

REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал инцидент со стрельбой возле гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа, который рассматривается властями Штатов как предполагаемая попытка покушения на политика.
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