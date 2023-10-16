ВС РФ продвинулись на нескольких участках фронта: стало известно, что Россия приготовила Украине

Российские военнослужащие заявили, что продвинулись на нескольких участках линии соприкосновения. ВСУ может лишиться доступа к Черному морю в случае наступления ВС РФ — эксперт Украина может остаться без доступа к Черному морю.
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