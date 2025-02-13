Свердловского губернатора привлекли к суду из-за политического скандала

БЕРЕЗОВСКИЙ, 13 февраля, ФедералПресс. Березовский городской суд привлек губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в качестве третьего лица по делу об оспаривании результатов выборов мэра Березовского.
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