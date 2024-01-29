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Церковный праздник в честь Антония Черноезерского отмечают в России сегодня, 30 января 2024 года

Церковный праздник в честь Антония Черноезерского отмечают в России сегодня, 30 января 2024 года

Церковный праздник в честь Антония Черноезерского отмечают в России сегодня, 30 января 2024 года Юлия СкворцоваВ соответствии с народным календарем, сегодняшний день, вторник 30 января 2024 года, является важным православным христианским праздником, отмечаемым в Российской Федерации по традиции.

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