Церковный праздник в честь Антония Черноезерского отмечают в России сегодня, 30 января 2024 года Юлия СкворцоваВ соответствии с народным календарем, сегодняшний день, вторник 30 января 2024 года, является важным православным христианским праздником, отмечаемым в Российской Федерации по традиции.