Семейные ансамбли представят дошкольные учреждения на музыкальном конкурсе Вот уже шестой год МБУ "Новоаннинский КДК" при поддержке администрации городского поселения г.
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Семейные ансамбли представят дошкольные учреждения на музыкальном конкурсе Вот уже шестой год МБУ "Новоаннинский КДК" при поддержке администрации городского поселения г.