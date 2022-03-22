Биджиев об отстранении Poccии: «Обидно, что страдают спортсмены. Даже когда Олимпиады в Москве и Лос-Анджелесе бойкотировались, это не касалось ЧМ по футболу»

Хасанби Биджиев прокомментировал отстранение России от стыковых матчей ЧМ-2022. – Решение CAS не стало неожиданностью на фоне происходящего сейчас в мире.

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