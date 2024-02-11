Марсель (ATP). Финал. Димитров сыграет с Эмбером

Сетка турнира здесь. Open 13 Provence Марсель, Франция 5 – 11 февраля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 724 015 евро Крытые корты, хард Финал Юго Эмбер (Франция) Григор Димитров (Болгария) Дата проведения 11 февраля, 17.
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