Будущих лётчиков ВМС Китая начинают отбирать с четырнадцатилетнего возраста

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая начали отбор выпускников неполных средних школ в 14 провинциальных регионах для участия в программе для подростков-авиаторов.
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