Песков назвал срок победы России в украинском конфликте

Победа России в украинском конфликте очень близка, ведь военный потенциал страны сильный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с индийскими журналистами по видеосвязи в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.
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