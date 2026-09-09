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Аргументы недели

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В Подмосковье обсудили расширение поддержки ветеранов СВО и их семей

В Подмосковье обсудили расширение поддержки ветеранов СВО и их семей

Ассоциация ветеранов СВО Московской области и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» намерены усилить совместную работу по поддержке участников спецоперации и их семей.

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