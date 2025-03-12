Подозреваемую в вымогательстве 50 млн рублей задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в вымогательстве 50 млн рублей. Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», в марте текущего года сотрудниками полиции была задержана женщина, подозреваемая в организации вымогательства на сумму 50 млн рублей.